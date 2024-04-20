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Власиков Филарет (Феофил) Васильевич

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1894 ст.

Отец: Власиков Василий Артамонович

Мать: Власикова (Дубинина) Пелагея Михайловна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власикова (Тихонова) Наталья Фаустовна

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Власикова Евдокия Филаретовна

Мать ребёнка: Власикова (Тихонова) Наталья Фаустовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1924

Сын: Власиков Григорий Филатович

Мать ребёнка: Власикова (Тихонова) Наталья Фаустовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Власиков Василий Филаретович

Мать ребёнка: Власикова (Тихонова) Наталья Фаустовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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