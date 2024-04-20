Власиков Филарет (Феофил) Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1894 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Власикова Евдокия Филаретовна
Мать ребёнка: Власикова (Тихонова) Наталья Фаустовна
Рождение ребёнка
22.02.1924
Сын: Власиков Григорий Филатович
Мать ребёнка: Власикова (Тихонова) Наталья Фаустовна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Власиков Василий Филаретович
Мать ребёнка: Власикова (Тихонова) Наталья Фаустовна
Смерть
Неизвестно