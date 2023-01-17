Шаманина Евдокия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Матрёна Никифоровна
Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович
Бракосочетание
До 1702
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Кузьмина Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович
Место жительства
1710
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович
Место жительства
1717
Смерть
Неизвестно