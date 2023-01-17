Шаманина Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Евдокия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Матрёна Никифоровна

Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1702

Муж: Шаманин Никифор Иванович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Шаманин Осип Никифорович

Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Кузьмина Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1710
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Шаманин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Шаманин Никифор Иванович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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