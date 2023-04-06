Малоземовъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземовъ Николай

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Малоземовъ Петръ

Мать: Малоземова Алена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Малоземовъ Иванъ

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Малоземова Илья

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Малоземовъ Кириллъ

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Малоземовъ Осипъ

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Малоземовъ Семенъ

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Малоземовъ Василий

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малоземова Лукерья Степанова

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