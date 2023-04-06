Малоземовъ Николай
Место рождения
Дата рождения1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Малоземовъ Петръ
Мать: Малоземова Алена
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малоземовъ Иванъ
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Малоземова Илья
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Малоземовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Малоземовъ Осипъ
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Малоземовъ Семенъ
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Малоземовъ Василий
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно