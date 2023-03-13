Малоземова Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Попова Дарья
Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малоземовъ Иванъ
Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Малоземовъ Николай
Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Малоземовъ Ипатъ
Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малоземовъ Петръ