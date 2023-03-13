Малоземова Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалоземова Алена

Малоземова Алена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Попова Дарья

Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малоземовъ Иванъ

Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Малоземовъ Николай

Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Малоземовъ Ипатъ

Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Малоземовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малоземовъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close