Булатова (Незаконнорожденная) Сиклитикия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Незаконнорожденная) Сиклитикия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Булатов Симеон Ильин

Отец ребёнка: Булатов Илья Родионов

Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Булатов Михаил Ильин

Отец ребёнка: Булатов Илья Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Илья Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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