Булатова (Незаконнорожденная) Сиклитикия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Булатов Симеон Ильин
Отец ребёнка: Булатов Илья Родионов
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Булатов Михаил Ильин
Отец ребёнка: Булатов Илья Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858