Стрельцова (Каленова) Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельцова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
До 1910
Дочь: Стрельцова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
09.06.1910
Дочь: Рогачева Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Алексей Федорович
Ручейки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1963