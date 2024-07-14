Стрельцов Алексей Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцов Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельцова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельцова (Каленова) Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
До 1910

Дочь: Стрельцова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельцова (Каленова) Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
09.06.1910

Дочь: Рогачева Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельцова (Каленова) Евдокия Ефимовна

Ручейки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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