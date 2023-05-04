Караченков Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Караченков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караченков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караченков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караченков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караченков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Караченкова Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно