Караченков Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караченков Алексей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Караченков Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караченков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караченков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караченков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караченков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Караченкова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно

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