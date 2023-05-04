Караченков Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Караченков Григорий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Караченков Сергей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караченков Алексей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно