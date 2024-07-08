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Баяндин Иван Трофимович

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Баяндин Трофим Семёнович

Мать: Васса Гавриловна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
Неизвестно

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