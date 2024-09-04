Илья Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти20.02.1841 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Илья Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1794 ст.
Жена: Ефросинья Николаевна
Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1803 ст.
Дочь: Домна Ильинична
Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1805 ст.
Сын: Гурычев Семен Ильич
Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1808 ст.
Дочь: Мелания Ильинична
Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1812 ст.
Сын: Федор Ильич
Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1818 ст.
Сын: Петр Ильич
Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна
Смерть
20.02.1841 ст.