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Илья Ильич

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

20.02.1841 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Илья Савельевич

Мать: не указана

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
29.10.1794 ст.

Жена: Ефросинья Николаевна

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1803 ст.

Дочь: Домна Ильинична

Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1805 ст.

Сын: Гурычев Семен Ильич

Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1808 ст.

Дочь: Мелания Ильинична

Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1812 ст.

Сын: Федор Ильич

Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1818 ст.

Сын: Петр Ильич

Мать ребёнка: Ефросинья Николаевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.02.1841 ст.
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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