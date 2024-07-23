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Клюшов Зиновий Калинникович

Место рождения

д. Клюшов починок Бакшеевской волости

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Клюшов Калинник

Мать: не указана

д. Клюшов починок Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшова Татьяна Евдокимовна

д. Клюшов починок Бакшеевксой волости
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Федосья Зиновьевна

Мать ребёнка: Клюшова Татьяна Евдокимовна

д. Клюшов Починок
Бракосочетание
30.?.1866

Жена: Клюшова Ксения Моисеевна

д. Клюшов Починок
Рождение ребёнка
22.07.1866

Дочь: Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Клюшова Татьяна Евдокимовна

д. Клюшов Починок
Смерть
Неизвестно

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