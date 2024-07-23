Клюшов Зиновий Калинникович
Место рожденияд. Клюшов починок Бакшеевской волости
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1822
Отец: Клюшов Калинник
Мать: не указана
д. Клюшов починок Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Клюшов починок Бакшеевксой волости
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Федосья Зиновьевна
Мать ребёнка: Клюшова Татьяна Евдокимовна
д. Клюшов Починок
Бракосочетание
30.?.1866
Жена: Клюшова Ксения Моисеевна
д. Клюшов Починок
Рождение ребёнка
22.07.1866
Дочь: Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Клюшова Татьяна Евдокимовна
д. Клюшов Починок
Смерть
Неизвестно