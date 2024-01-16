Клюшова Татьяна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти28.07.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Федосья Зиновьевна
Отец ребёнка: Клюшов Зиновий Калинникович
д. Клюшов Починок
Рождение ребёнка
22.07.1866
Дочь: Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Клюшов Зиновий Калинникович
д. Клюшов Починок
Бракосочетание
Неизвестно
д. Клюшов починок Бакшеевксой волости
Смерть
28.07.1866
д. Клюшов Починок
Причина смерти: от родов