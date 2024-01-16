Клюшова Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшова Татьяна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.07.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Федосья Зиновьевна

Отец ребёнка: Клюшов Зиновий Калинникович

д. Клюшов Починок
Рождение ребёнка
22.07.1866

Дочь: Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Клюшов Зиновий Калинникович

д. Клюшов Починок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшов Зиновий Калинникович

д. Клюшов починок Бакшеевксой волости
Смерть
28.07.1866
д. Клюшов Починок
Причина смерти: от родов
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