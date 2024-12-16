Савин Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911
Отец: Савин Семен Максимович
Мать: Савина Анна Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савин Парасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савин Парасковья Терентьевна