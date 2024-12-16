Савин Василий Семенович 30.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савин Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1911

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911

Отец: Савин Семен Максимович

Мать: Савина Анна Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савин Парасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савин Парасковья Терентьевна

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