Хуопалайнен (Пумалайнен) Сара Саломоновна
Место рождения
Дата рождения03.08.1856
Дата смерти03.12.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.12.1881
Рождение ребёнка
20.10.1882
Сын: Хуопалайнен Иван Абрамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1885
Сын: Хуопалайнен Петр Абрамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Иванович
Смерть
03.12.1935