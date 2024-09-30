Хуопалайнен (Пумалайнен) Сара Саломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Пумалайнен) Сара Саломоновна

Место рождения

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.08.1856

Дата смерти

03.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
06.12.1881

Муж: Хуопалайнен Абрам Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1882

Сын: Хуопалайнен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Иванович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1885

Сын: Хуопалайнен Петр Абрамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Абрам Иванович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
03.12.1935

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