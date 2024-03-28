Осколков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Осколков Андрей Иванович
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Осколкова Агрофена(Агрипина) Михайловна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно