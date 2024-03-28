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Осколков Иван Андреевич

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Осколков Андрей Иванович

Мать: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Агрофена(Агрипина) Михайловна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осколков Павел Иванович

Мать ребёнка: Осколкова Агрофена(Агрипина) Михайловна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно

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