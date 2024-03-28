Осколкова Агрофена(Агрипина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкова Агрофена(Агрипина) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.01.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Иван Андреевич

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осколков Павел Иванович

Отец ребёнка: Осколков Иван Андреевич

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
16.01.1899
Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/433351#186

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