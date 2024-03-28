Осколкова Агрофена(Агрипина) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти16.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Осколков Иван Андреевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
16.01.1899
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/433351#186