Кувшинова (Гордеева) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Гордеева) Агрипина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Дата смерти

15.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Гордеевъ Семенъ

Мать: Гордеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1842

Муж: Кувшиновъ Андрей

Рождение ребёнка
03.01.1843

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1844

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1847

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1852

Дочь: Кувшинова Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1854

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Рождение ребёнка
12.04.1856

Сын: Кувшиновъ Елистратъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1857

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1860

Дочь: Кувшинова Агафья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1863

Дочь: Потешина Маремьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1865

Дочь: Любимова Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1867

Сын: Кувшиновъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
15.02.1913
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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