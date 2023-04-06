Кувшинова (Гордеева) Агрипина
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти15.02.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1822
Отец: Гордеевъ Семенъ
Мать: Гордеева Анна
Бракосочетание
15.02.1842
Муж: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
03.01.1843
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
06.11.1844
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
23.12.1847
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
02.05.1852
Дочь: Кувшинова Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
02.01.1854
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
12.04.1856
Сын: Кувшиновъ Елистратъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
01.12.1857
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
06.04.1860
Дочь: Кувшинова Агафья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
12.02.1863
Дочь: Потешина Маремьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
07.09.1865
Дочь: Любимова Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
20.09.1867
Сын: Кувшиновъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
15.02.1913
Причина смерти: Отъ старческой слабости