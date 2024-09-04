Алгазина Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Агафья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Лаврентий Данилович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Алгазина) Палагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Алгазин Лаврентий Данилович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Алгазина) Авдотья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Алгазин Лаврентий Данилович

Смерть
Неизвестно

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