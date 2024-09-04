Алгазина Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Алгазина) Палагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Алгазин Лаврентий Данилович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Алгазина) Авдотья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Алгазин Лаврентий Данилович
Смерть
Неизвестно