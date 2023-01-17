Заворотный Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939
Отец: Заворотный Иван Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1963
Сын: Заворотный Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Заворотная Екатерина Ивановна
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.12.1974
Сын: Заворотный Роман Васильевич
Мать ребёнка: Заворотная Екатерина Ивановна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно