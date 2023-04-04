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Фока Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1779 03.07.1779 Деревни Крутца крестьянской сын Фома Иванов с девкою деревни Збунова с крестьянской дочерью Екатериной Деметьевой первым браком
Бракосочетание
03.07.1779

Жена: Екатерина Дементьева

МК-1779 03.07.1779 Деревни Крутца крестьянской сын Фома Иванов с девкою деревни Збунова с крестьянской дочерью Екатериной Деметьевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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