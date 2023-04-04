Фока Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1779 03.07.1779 Деревни Крутца крестьянской сын Фома Иванов с девкою деревни Збунова с крестьянской дочерью Екатериной Деметьевой первым браком
Бракосочетание
03.07.1779
Жена: Екатерина Дементьева
МК-1779 03.07.1779 Деревни Крутца крестьянской сын Фома Иванов с девкою деревни Збунова с крестьянской дочерью Екатериной Деметьевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно