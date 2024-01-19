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Макрида Фокина

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1758 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фока Иванов

Мать: Екатерина Дементьева

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 04.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянской сын отрок Яфим Петров с девкою Княжевской вотчины деревни Крутца крестьянина Фоки Иванова дочерью Макридой первым браком Оной б... Показать все
Бракосочетание
04.02.1803

Муж: Ефим Петров

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 04.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянской сын отрок Яфим Петров с девкою Княжевской вотчины деревни Крутца крестьянина Фоки Иванова дочерью Макридой первым браком Оной б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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