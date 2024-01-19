Макрида Фокина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фока Иванов
Мать: Екатерина Дементьева
МК-1803 04.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянской сын отрок Яфим Петров с девкою Княжевской вотчины деревни Крутца крестьянина Фоки Иванова дочерью Макридой первым браком Оной б... Показать все
Бракосочетание
04.02.1803
Муж: Ефим Петров
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 04.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Урвихина крестьянской сын отрок Яфим Петров с девкою Княжевской вотчины деревни Крутца крестьянина Фоки Иванова дочерью Макридой первым браком Оной б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно