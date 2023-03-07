Бурдина (Букина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Букин Николай Семенович
Мать: Букина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Бурдин Евгений Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдин Евгений Агеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2022