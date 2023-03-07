Бурдина (Букина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдина (Букина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Букин Николай Семенович

Мать: Букина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Бурдин Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Бурдин Евгений Агеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдин Евгений Агеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Евгений Агеевич

Место жительства
Неизвестно
Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2022
Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
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