Бурдин Евгений Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдин Евгений Агеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Бурдин Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Бурдина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина Нина Николаевна

Смерть
1987
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