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Батюшков Михаил
Батюшков Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1764
Пол
Мужской
Отец
Батюшков Андрей
1699 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Батюшков Андрей
Мать: не указана
Смерть
1764
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