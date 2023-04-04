Батюшков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

27.10.1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Батюшков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Батюшков Лев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1730 и 1740

Сын: Батюшков Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1730

Сын: Батюшков Гаврила Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.10.1766
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

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