Батюшков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти27.10.1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Батюшков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батюшков Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батюшков Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батюшков Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батюшков Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Батюшков Лев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1730 и 1740
Сын: Батюшков Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1730
Сын: Батюшков Гаврила Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.10.1766
Похороны
Неизвестно