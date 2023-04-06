Миронова Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Миронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно