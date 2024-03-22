Миронов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Миронова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно