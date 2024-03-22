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Миронов Иван

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Миронов Василий Иванович

Мать ребёнка: Миронова Анна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карлина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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