Алейник (Мартынович) Анастасия Романовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Мартынович Роман Кузьмич
Мать: Мартынович Згоня
Бракосочетание
1833
Место жительства
1834
дом №12
Рождение ребёнка
1838
Сын: Алейник Иван Алистратович
Отец ребёнка: Алейник Алистрат Игнатович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Алейник Семен Алистратович
Отец ребёнка: Алейник Алистрат Игнатович
Место жительства
1850
дом №12
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Алистратовна
Отец ребёнка: Алейник Алистрат Игнатович
Место жительства
1858
дом №12
Смерть
Неизвестно