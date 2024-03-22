Алейник (Мартынович) Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейник (Мартынович) Анастасия Романовна

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Мартынович Роман Кузьмич

Мать: Мартынович Згоня

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1833

Муж: Алейник Алистрат Игнатович

Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Рождение ребёнка
1838

Сын: Алейник Иван Алистратович

Отец ребёнка: Алейник Алистрат Игнатович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Алейник Семен Алистратович

Отец ребёнка: Алейник Алистрат Игнатович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Алистратовна

Отец ребёнка: Алейник Алистрат Игнатович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Смерть
Неизвестно
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