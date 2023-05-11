Мартынович Згоня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Алейник (Мартынович) Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мартынович Лаврентий Романович
Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна
Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич
Место жительства
1834
дом №12
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мартынович Лукьян Романович
Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич
Место жительства
1850
дом №12
Место жительства
1858
дом №12
Смерть
После 1858