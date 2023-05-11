Мартынович Згоня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович Згоня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Алейник (Мартынович) Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мартынович Лаврентий Романович

Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Молчан (Мартынович) Фекла Романовна

Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич

Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Рождение ребёнка
1835

Сын: Мартынович Лукьян Романович

Отец ребёнка: Мартынович Роман Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Место жительства
1858
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №12
Смерть
После 1858

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