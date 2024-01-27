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Mendrin Миндрин Василий Иванович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow

Мать: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Миндрин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

село Журавлевка
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Миндрин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Миндрина Анна 1-Я Жена

Рождение ребёнка
26.06.1918

Сын: Миндрин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

село Журавлевка
Рождение ребёнка
08.03.1920

Дочь: Легонькова Фетисова Бочкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

село Журавлевка
Рождение ребёнка
29.12.1923

Дочь: Малышева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

село Самарское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миндрина Анна 1-Я Жена

Смерть
1944
село Журавлевка
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