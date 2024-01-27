Mendrin Миндрин Василий Иванович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рождения1888
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow
Мать: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Мария Васильевна
село Журавлевка
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Миндрина Анна 1-Я Жена
Рождение ребёнка
26.06.1918
Сын: Миндрин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мария Васильевна
село Журавлевка
Рождение ребёнка
08.03.1920
Дочь: Легонькова Фетисова Бочкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
село Журавлевка
Рождение ребёнка
29.12.1923
Дочь: Малышева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
село Самарское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миндрина Анна 1-Я Жена
Смерть
1944
село Журавлевка