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(Алаторцева) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

26.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Миндрин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович

село Журавлевка
Рождение ребёнка
26.06.1918

Сын: Миндрин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович

село Журавлевка
Рождение ребёнка
08.03.1920

Дочь: Легонькова Фетисова Бочкова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович

село Журавлевка
Рождение ребёнка
29.12.1923

Дочь: Малышева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович

село Самарское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mendrin Миндрин Василий Иванович

Смерть
26.10.1976
село Журавлевка
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