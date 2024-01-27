(Алаторцева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти26.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович
село Журавлевка
Рождение ребёнка
26.06.1918
Сын: Миндрин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович
село Журавлевка
Рождение ребёнка
08.03.1920
Дочь: Легонькова Фетисова Бочкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович
село Журавлевка
Рождение ребёнка
29.12.1923
Дочь: Малышева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Василий Иванович
село Самарское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1976
село Журавлевка