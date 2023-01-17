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Зайцев Сергей Фомин

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878

Отец: Зайцев Фома Дементьев

Мать: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
24.09.1878
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1903

Дочь: Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Зайцева Елена Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Елена Иванова

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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