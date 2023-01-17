Зайцев Сергей Фомин
Место рождения
Дата рождения23.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878
Крещение
24.09.1878
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1903
Дочь: Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Зайцева Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Елена Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно