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Зайцев Фома Дементьев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

19.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1870

Жена: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1873

Дочь: Акулина Фомина

Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Зайцев Сергей Фомин

Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1881

Дочь: Дарья Фомина

Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1883

Сын: Зайцев Тимофей Фомин

Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1885

Сын: Борис Фомин

Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Зайцев Василий Фомин

Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.01.1903
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: катар желудка
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