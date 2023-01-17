Зайцев Фома Дементьев
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти19.01.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1870
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Акулина Фомина
Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Рождение ребёнка
23.09.1878
Сын: Зайцев Сергей Фомин
Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Рождение ребёнка
09.03.1881
Дочь: Дарья Фомина
Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Рождение ребёнка
14.02.1883
Сын: Зайцев Тимофей Фомин
Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Рождение ребёнка
22.06.1885
Сын: Борис Фомин
Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Рождение ребёнка
01.01.1887
Сын: Зайцев Василий Фомин
Мать ребёнка: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1903
Причина смерти: катар желудка