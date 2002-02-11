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Тихонова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1911

Дата смерти

11.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911

Отец: Тихонов Василий

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старшинина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старшинина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старшинин Василий Петрович

Рождение ребёнка
08.01.1938

Дочь: Старшинина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович

Смерть
11.02.2002
село Пупки (умерла)

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