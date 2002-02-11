Тихонова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1911
Дата смерти11.02.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911
Отец: Тихонов Василий
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старшинина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старшинина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1938
Дочь: Старшинина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Старшинин Василий Петрович
Смерть
11.02.2002
село Пупки (умерла)