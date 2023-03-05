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Анисимов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1912

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1937

Дочь: Хвалина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Анисимова Ирина Ивановна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Анисимова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Анисимова Ирина Ивановна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Потехина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Анисимова Ирина Ивановна

Смерть
?.07.1942
До войны заведовал парикмахерской. Замполитрука. Погиб в Великую Отечественную в 1942 во время Курской Дуги на Дону под Старым Осколом. Снаряд попал в артиллерийское орудие.
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