Анисимов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1912
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1937
Дочь: Хвалина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Анисимова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Анисимова Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Анисимова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Потехина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Анисимова Ирина Ивановна
Смерть
?.07.1942
До войны заведовал парикмахерской. Замполитрука. Погиб в Великую Отечественную в 1942 во время Курской Дуги на Дону под Старым Осколом. Снаряд попал в артиллерийское орудие.