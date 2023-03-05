Анисимова (Смолина) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1911
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911
Отец: не указан
Мать: Смолина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1937
Дочь: Хвалина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Анисимова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Потехина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Анисимов Василий Дмитриевич
Смерть
2000