Анисимова (Смолина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Смолина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1911

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1911

Отец: не указан

Мать: Смолина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1937

Дочь: Хвалина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Дмитриевич

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Анисимова Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Дмитриевич

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Потехина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Анисимов Василий Дмитриевич

Смерть
2000
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