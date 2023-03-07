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Трофим Денисов
Трофим Денисов
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Место рождения
Рубеки
Дата рождения
1815
Дата смерти
30.05.1859
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
?
Мать:
?
Рубеки
Военная служба
Неизвестно
рядовой резервного Его Императорского Высочества Владимира Александровича пехотного полка
Смерть
30.05.1859
Рубеки
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