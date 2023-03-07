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Трофим Денисов

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Место рождения

Рубеки

Дата рождения

1815

Дата смерти

30.05.1859

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: ?

Мать: ?

Военная служба
Неизвестно
рядовой резервного Его Императорского Высочества Владимира Александровича пехотного полка
Смерть
30.05.1859
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