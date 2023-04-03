Ксения Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Рождение ребёнка
1764 или 1768

Сын: Борис Васильев

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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