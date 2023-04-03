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Акилина Васильева
Акилина Васильева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Евдокимов
1742 г.р.
Мать
Ксения Макарова
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Василий Евдокимов
Мать:
Ксения Макарова
Смерть
Неизвестно
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