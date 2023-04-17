Мартынюк Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Мартынюк Алексей

Мать: Мартынюк Александра

Смерть
1979
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