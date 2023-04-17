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Мартынюк Вадим
Мартынюк Вадим
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Мартынюк Алексей
1905 г.р.
Мать
Мартынюк (Парфенова) Александра
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Мартынюк Алексей
Мать:
Мартынюк Александра
Смерть
1979
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