Назарова (Недугова) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1932
Отец ребёнка: Назаров Илья Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1936
Сын: Назаров Иван Ильич
Отец ребёнка: Назаров Илья Александрович
Рождение ребёнка
13.03.1941
Дочь: Утемова (Назарова) Валентина Ильична
Отец ребёнка: Назаров Илья Александрович
Смерть
Неизвестно