Назарова (Недугова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Недугова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912

Отец: Недугов Григорий Петрович

Мать: Недугова (Рыжкова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Илья Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Назаров Николай Ильич

Отец ребёнка: Назаров Илья Александрович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.03.1936

Сын: Назаров Иван Ильич

Отец ребёнка: Назаров Илья Александрович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.03.1941

Дочь: Утемова (Назарова) Валентина Ильична

Отец ребёнка: Назаров Илья Александрович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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