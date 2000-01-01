(Меркушева) Васса Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меркушева) Васса Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Меркушев Филимон Козмин

Мать: не указана

Смерть
После 1795
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