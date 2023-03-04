Меркушев Филимон Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Меркушев Кузма Лаврентивич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Васса Филимоновна
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Ярофеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Меркушев Ерофей Филимонович
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Ярофеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Васса Филимоновна
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Ярофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795