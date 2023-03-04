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Меркушев Филимон Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Меркушев Кузма Лаврентивич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Васса Филимоновна

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Ярофеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Меркушев Ерофей Филимонович

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Ярофеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Васса Филимоновна

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Ярофеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Акилина Ярофеева

Смерть
После 1795
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