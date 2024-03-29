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Бородин Филипп Моисеевич
Бородин Филипп Моисеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Пол
Мужской
Отец
Бородин Моисей Авраамович
1805 г.р.
Мать
Бородина Анастасия
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Бородин Моисей Авраамович
Мать:
Бородина Анастасия
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