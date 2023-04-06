Подрядова (Таракина) Аполлинария
Место рождения
Дата рождения03.01.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1845
Отец: Таракинъ Сергей
Мать: Таракина Устинья
Бракосочетание
09.01.1866
Муж: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
11.07.1869
Дочь: Бычкова Евфимия
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.12.1871
Дочь: Резанова Анна
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
22.04.1874
Сын: Подрядовъ Василий
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
24.08.1875
Дочь: Девица Марфа
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
15.07.1879
Сын: Подрядовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Подрядовъ Матвей
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
16.12.1884
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий