Подрядова (Таракина) Аполлинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова (Таракина) Аполлинария

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1845

Отец: Таракинъ Сергей

Мать: Таракина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.01.1866

Муж: Подрядовъ Дмитрий

Рождение ребёнка
11.07.1869

Дочь: Бычкова Евфимия

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1871

Дочь: Резанова Анна

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1874

Сын: Подрядовъ Василий

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1875

Дочь: Девица Марфа

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1879

Сын: Подрядовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Подрядовъ Матвей

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1884

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Подрядовъ Дмитрий

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