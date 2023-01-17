Клюкина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1867
Рождение ребёнка
31.03.1869
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1871
Рождение ребёнка
12.02.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно