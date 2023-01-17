Клюкина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1867

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1869

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1871

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1879

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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