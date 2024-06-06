Орлова Мария/Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернакова (Орлова) Таисия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Лаврентий
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Орлова Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Орлов Лаврентий
Смерть
Неизвестно