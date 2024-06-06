Орлов Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернакова (Орлова) Таисия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Орлова Мария/Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Орлова Мария/Наталья
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Мария/Наталья
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Орлова Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Орлова Мария/Наталья
Смерть
Неизвестно