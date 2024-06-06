Орлов Лаврентий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аl
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернакова (Орлова) Таисия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Орлова Мария/Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Орлова Мария/Наталья

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Мария/Наталья

Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Орлова Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Орлова Мария/Наталья

Смерть
Неизвестно

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