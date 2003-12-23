Клименко Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1911

Дата смерти

23.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Василий Семенович

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клименко) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клименко) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова (Клименко) Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клименко) Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
29.04.1929

Сын: Клименко Александр Семенович

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Клименко Семен Семенович

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Дубровская (Клименко) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич

Смерть
23.12.2003
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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