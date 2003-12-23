Клименко Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1911
Дата смерти23.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Василий Семенович
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клименко) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клименко) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова (Клименко) Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клименко) Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1929
Сын: Клименко Александр Семенович
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
03.11.1949
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Дубровская (Клименко) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Клименко Семен Прокофьевич
Смерть
23.12.2003
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область